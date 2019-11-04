Компания Apple приняла решение о блокировке интернета на старых моделях iPhone

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Apple приняла решение о блокировке интернета на моделях iPhone, выпущенных до 2012 года. Пользователям предлагают обновить свои устройства до последней версии iOS, сообщает
Угроза касается обладателей гаджетов, произведенных до 2012 года. Они должны обновить свои устройства
Компания Apple сообщила пользователям устаревших iPhone и iPad, что если они не обновят свои устройства до последней версии iOS, то останутся без доступа в интернет
Угроза касается обладателей гаджетов, произведенных до 2012 года.
В компании утверждают, что переустановка программного обеспечения необходима, поскольку примерно каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Это делается для точного измерения времени и даты.-0-