Компания Apple приняла решение о блокировке интернета на старых моделях iPhone

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Apple приняла решение о блокировке интернета на моделях iPhone, выпущенных до 2012 года. Пользователям предлагают обновить свои устройства до последней версии iOS, сообщает CNN .

Угроза касается обладателей гаджетов, произведенных до 2012 года. Они должны обновить свои устройства

Компания Apple сообщила пользователям устаревших iPhone и iPad, что если они не обновят свои устройства до последней версии iOS, то останутся без доступа в интернет

Угроза касается обладателей гаджетов, произведенных до 2012 года.

В компании утверждают, что переустановка программного обеспечения необходима, поскольку примерно каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Это делается для точного измерения времени и даты.-0-