Компания Astra не смогла вывести спутники на орбиту во время запуска

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запущенная ракета-носитель американской компании Astra не смогла вывести спутники на орбиту из-за технических неполадок. Об этом сообщает РИА Новости.

Планировалось, что ракета компании выведет на орбиту четыре малых спутника типа CubeSats.

Компания обещает предоставить результаты исследования причин неудачи после завершения анализа данных.

Носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять носитель к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.-0-