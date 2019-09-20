Компания Boeing протестировала первый в мире дрон-заправщик

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Boeing показала в сети испытания своей новой разработки под названием MQ-25 Stingray, сообщает пресс-служба компании.

Первый полет продлился два часа и прошел в воздушном пространстве города Сент-Луис в штате Иллинойс. Дрон-заправщик провел автономные рулежные испытания, а затем поднялся в воздух и пролетел по заранее установленному маршруту. Кроме этого, испытания были призваны проверить работоспособность связи беспилотника-заправщика от Boeing с наземной станцией управления.

Спустя два часа испытания завершились успешно. Дрон-заправщик Boeing MQ-25 Stingray был создан для палубного базирования на авианосцах. Заказ поступил от ВМС США и, после удачных проверок, армия США намерена заказать 72 аппарата общей стоимостью $13 млрд.

Беспилотник-заправщик будет способен доставлять восемь тонн топлива на расстояние до 930 километров, что позволит производить дозаправку в воздухе от четырех до шести истребителей. Кроме этого, на фюзеляже дрона-заправщика Boeing MQ-25 Stingray планируют установить устройства, которые помогут ему участвовать в разведке и сборе информации. -0-