Компания Huawei и РУП "Белтелеком" провели в "Великом камне" презентацию совместных пилотных зон 5G

Презентация прошла в формате реалити-шоу, во время которого были продемонстрированы все преимущества и возможности технологии 5G на практике. На мероприятии присутствовали: министр связи и информатизации Константин Шульган, генеральный директор РУП "Белтелеком" Юрий Петрученя, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, генеральный директор "Компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Янь Ган, заместитель директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Чжан Юнган, генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович и другие.

5G – это пятое поколение технологий мобильной связи с высочайшей скоростью передачи данных – несколько гигабит в секунду. Компания Huawei – ведущий поставщик инфокоммуникационных, инфраструктурных решений и умных устройств, который обладает самой большой экспертизой и опытом развертывания 5G сетей во всем мире, – занимается исследованиями технологии 5G с 2009 года.

"В Беларуси сложились "уникальные условия" для внедрения 5G, однако мы понимаем, что внедрение технологии обойдется в немалую сумму, поэтому участвовать могут и инвесторы. У нас достаточно сильные операторы связи, и у этих сил есть финансовые возможности, которые позволят, я надеюсь, реализовать проект. Мы открыты – вы видите участие компании Huawei, пусть приходят и другие", – отметил министр связи и информатизации Константин Шульган.

В сентябре 2020 года компания Huawei передала администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" оборудование 5G для строительства образцово-показательной зоны.

"Пользуясь случаем, хотелось бы выразить особую благодарность Министерству связи и информатизации Республики Беларусь, Китайско-Белорусскому индустриальному парку, а также нашему давнему партнеру РУП "Белтелеком" за проявленное доверие к компании Huawei и за выбор нас для сотрудничества в рамках пилотных зон 5G в Великом Камне и Копыле. Данные проекты несомненно являются неоценимо важными для формирования 5G экосистемы на территории Республики Беларусь, компания Huawei стремится принять в этом непосредственное активное участие", – заявил во время вступительного слова заместитель директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Чжан Юнган.

Также он отметил, что РУП "Белтелеком" и Huawei уже на протяжении многих лет поддерживают устойчивое сотрудничество по многим направлениям.

"Надеюсь, в будущем мы еще не раз сможем вас удивить новыми проектами. Индустриальный парк "Великий камень" был одной из двух тестовых локаций 5G, вторая опытная зона расположена в Копыльском районе. На обеих площадках установлены базовые станции Huawei. Хотелось бы искренне поблагодарить компанию Huawei и всех наших партнеров, которые сообща помогли реализовать проект пилотных зон 5G", – выразил благодарность генеральный директор РУП "Белтелеком" Юрий Петрученя.

Во время презентации были наглядно продемонстрированы возможности и сферы применения технологии 5G: пропускная способность интернета, "умная проходная", искусственный интеллект на примере "умного робота", скорость загрузки видео 8К, "умный светофор", передача потокового видео при использовании беспилотного автомобиля и другие.

Генеральный директор "Компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Янь Ган в своей речи заметил, что совсем недавно в "Великом Камне" была проведена церемония передачи оборудования и запуска тестовой зоны, а сегодня (14.01) состоялась официальная презентация совместных пилотных зон 5G компании Huawei и РУП "Белтелеком". Он выразил благодарность Министерству связи и информатизации РБ за утверждение Китайско-Белорусского индустриального парка в качестве первой в Беларуси тестовой зоны 5G, компании Huawei – за безвозмездную передачу передового оборудования 5G, а РУП "Белтелеком" – за внесенный вклад в проект пилотных зон 5G.

Реализация данного проекта в Китайско-Белорусском индустриальном парке во многом способствовала дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами в области высоких технологий.

Полученные в рамках тестирования результаты, достигнутые в обозначенные сроки совместные цели в очередной раз указывают как на профессионализм сотрудников компаний, так и на обоюдную заинтересованность сторон в развитии инновационных технологий. Чжан Юнган выразил уверенность в том, что белорусским операторам электросвязи будет отведена одна из ключевых ролей в деле практического внедрения проектов с использованием 5G технологий в Беларуси.

Компания Huawei находится в Беларуси уже почти 20 лет. Став первым резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2014 году, Huawei уже реализовала несколько крупных проектов. Быстрое развитие 5G в Беларуси – результат дружественного сотрудничества на высоком уровне между Китаем и Беларусью.

Размещение рекламы на БЕЛТА