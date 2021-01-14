Компания Huawei и РУП "Белтелеком" провели в "Великом камне" презентацию совместных пилотных зон 5G

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 14 января 2021
Минск Сплошная облачность -12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:26 Белорусские гандболисты сыграли вничью с россиянами на старте чемпионата мира в Египте Спорт
19:15 Эрдоган привился от коронавируса В мире
19:10 Карпенко: Беларусь и Кубу объединяют общие подходы в сфере образования Общество
19:01 Библиотеки должны популяризировать книги белорусских авторов - мнение Культура
18:58 В МИД Беларуси состоялись встречи с главами дипмиссий Австрии и США Политика
18:40 Баскетболистки "Горизонта" победили "Нику" в матче EWBL Спорт
18:37 Укусившая милиционера жительница Солигорска получила два года домашней "химии" Происшествия
18:34 Житель Бобруйска хранил в сарае 700 г марихуаны Происшествия
18:28 В Барановичах за незаконное увольнение работника с директора ОАО взыскали Br1,5 тыс. Происшествия
18:25 Педагогам нужно стараться выявлять одаренных детей из глубинки в раннем возрасте - мнение Регионы
18:23 Экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" Алексея Вишневского занял 3-е место на 11-м этапе "Дакара-2021" Спорт
18:18 ЕЭК рассматривает заявления о злоупотреблении доминирующим положением компаниями Yandex и Mail.ru Экономика
18:15 Мы хотим, чтобы наши дети читали родную литературу на белорусском языке - Стельмах Культура
18:08 Заседание группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства состоится 21 января Политика
18:08 Компания Huawei и РУП "Белтелеком" провели в "Великом камне" презентацию совместных пилотных зон 5G Технологии
18:00 Мошенники звонят белорусам от имени Нацбанка Происшествия
18:00 Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира Спорт
18:00 Кочанова провела прямую телефонную линию Общество
17:56 Скорректированы даты проведения хоккейных матчей минского "Динамо" с "Витязем" Спорт
17:54 Число заявок на пособие по безработице в США за неделю приблизилось к 1 млн В мире
17:54 На Мозырском НПЗ модернизировали вакуумный блок битумной установки Регионы
17:49 Шпаковский: делегаты ВНС - люди, которые внесли серьезный вклад в развитие нашей страны Общество
17:49 Стипендии Президента Беларуси назначены 69 перспективным аспирантам Президент
17:46 Озеленение и благоустройство - в Минской области подвели итоги трилогии Года малой родины Регионы
17:46 Мужчину, угрожавшего милиционерам ножом и табуретом, приговорили к 1,5 года колонии Происшествия
17:37 Оршанец приговорен к 4,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП Происшествия
17:34 Красный Крест разворачивает в Гомеле шесть пунктов обогрева Регионы
17:24 Минтруда разъяснило механизм действия пенсионного соглашения между странами ЕАЭС Общество
17:24 Число контейнеров для раздельного сбора отходов в Минске с 2018 года выросло почти в два раза Регионы
17:23 По факту гибели ребенка в Пуховичском районе возбуждено уголовное дело Происшествия
Все новости
Все новости
Технологии
14 января 2021, 18:08

Компания Huawei и РУП "Белтелеком" провели в "Великом камне" презентацию совместных пилотных зон 5G

Презентация прошла в формате реалити-шоу, во время которого были продемонстрированы все преимущества и возможности технологии 5G на практике. На мероприятии присутствовали: министр связи и информатизации Константин Шульган, генеральный директор РУП "Белтелеком" Юрий Петрученя, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, генеральный директор "Компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Янь Ган, заместитель директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Чжан Юнган, генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович и другие.

5G – это пятое поколение технологий мобильной связи с высочайшей скоростью передачи данных – несколько гигабит в секунду. Компания Huawei – ведущий поставщик инфокоммуникационных, инфраструктурных решений и умных устройств, который обладает самой большой экспертизой и опытом развертывания 5G сетей во всем мире, – занимается исследованиями технологии 5G с 2009 года.

"В Беларуси сложились "уникальные условия" для внедрения 5G, однако мы понимаем, что внедрение технологии обойдется в немалую сумму, поэтому участвовать могут и инвесторы. У нас достаточно сильные операторы связи, и у этих сил есть финансовые возможности, которые позволят, я надеюсь, реализовать проект. Мы открыты – вы видите участие компании Huawei, пусть приходят и другие", – отметил министр связи и информатизации Константин Шульган.

В сентябре 2020 года компания Huawei передала администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" оборудование 5G для строительства образцово-показательной зоны.

"Пользуясь случаем, хотелось бы выразить особую благодарность Министерству связи и информатизации Республики Беларусь, Китайско-Белорусскому индустриальному парку, а также нашему давнему партнеру РУП "Белтелеком" за проявленное доверие к компании Huawei и за выбор нас для сотрудничества в рамках пилотных зон 5G в Великом Камне и Копыле. Данные проекты несомненно являются неоценимо важными для формирования 5G экосистемы на территории Республики Беларусь, компания Huawei стремится принять в этом непосредственное активное участие", – заявил во время вступительного слова заместитель директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Чжан Юнган.

Также он отметил, что РУП "Белтелеком" и Huawei уже на протяжении многих лет поддерживают устойчивое сотрудничество по многим направлениям.

"Надеюсь, в будущем мы еще не раз сможем вас удивить новыми проектами. Индустриальный парк "Великий камень" был одной из двух тестовых локаций 5G, вторая опытная зона расположена в Копыльском районе. На обеих площадках установлены базовые станции Huawei. Хотелось бы искренне поблагодарить компанию Huawei и всех наших партнеров, которые сообща помогли реализовать проект пилотных зон 5G", – выразил благодарность генеральный директор РУП "Белтелеком" Юрий Петрученя.

Во время презентации были наглядно продемонстрированы возможности и сферы применения технологии 5G: пропускная способность интернета, "умная проходная", искусственный интеллект на примере "умного робота", скорость загрузки видео 8К, "умный светофор", передача потокового видео при использовании беспилотного автомобиля и другие.

Генеральный директор "Компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Янь Ган в своей речи заметил, что совсем недавно в "Великом Камне" была проведена церемония передачи оборудования и запуска тестовой зоны, а сегодня (14.01) состоялась официальная презентация совместных пилотных зон 5G компании Huawei и РУП "Белтелеком". Он выразил благодарность Министерству связи и информатизации РБ за утверждение Китайско-Белорусского индустриального парка в качестве первой в Беларуси тестовой зоны 5G, компании Huawei – за безвозмездную передачу передового оборудования 5G, а РУП "Белтелеком" – за внесенный вклад в проект пилотных зон 5G.

Реализация данного проекта в Китайско-Белорусском индустриальном парке во многом способствовала дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами в области высоких технологий.

Полученные в рамках тестирования результаты, достигнутые в обозначенные сроки совместные цели в очередной раз указывают как на профессионализм сотрудников компаний, так и на обоюдную заинтересованность сторон в развитии инновационных технологий. Чжан Юнган выразил уверенность в том, что белорусским операторам электросвязи будет отведена одна из ключевых ролей в деле практического внедрения проектов с использованием 5G технологий в Беларуси.

Компания Huawei находится в Беларуси уже почти 20 лет. Став первым резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2014 году, Huawei уже реализовала несколько крупных проектов. Быстрое развитие 5G в Беларуси – результат дружественного сотрудничества на высоком уровне между Китаем и Беларусью.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бренды компании
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Технологии
Константин Шульган Минсвязи считает возможным покрыть всю Беларусь 5G в течение пяти лет
Во время презентации технологии 5G в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" "Белтелеком" завершил тестирование сети 5G и готов ее внедрять
Фото NASA Космический корабль Cargo Dragon приводнился у побережья Флориды
Появилась новая схема мошенничества с использованием архивов "ВКонтакте"
Фото из архива Единый информационно-образовательный ресурс начал работу в тестовом режиме
Фото Reuters Ford закрывает свои заводы в Бразилии, без работы останутся 5 тыс. человек
Главное
Во время совещания "Право на охрану здоровья незыблемо" - у Лукашенко обсудили изменения в законодательство о здравоохранении
Лукашенко подписал новые кодексы по вопросам административной ответственности
Кочанова провела прямую телефонную линию
Лучшая инвестиция – это недвижимость
Топ-новости
Стипендии Президента Беларуси назначены 69 перспективным аспирантам
Новые экспертизы, университетские клиники и право на риск. Что появится в обновленном законе о здравоохранении?
Мошенники звонят белорусам от имени Нацбанка
Госатомнадзор и ENSREG обсуждают визит европейских экспертов на БелАЭС в феврале
Армия выполнит любую задачу для сохранения территориальной целостности страны - Голуб
Карпенко: Беларусь и Кубу объединяют общие подходы в сфере образования
Заседание группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства состоится 21 января
Пиневич: система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно
Минтруда разъяснило механизм действия пенсионного соглашения между странами ЕАЭС
Шпаковский: делегаты ВНС - люди, которые внесли серьезный вклад в развитие нашей страны
Минсвязи считает возможным покрыть всю Беларусь 5G в течение пяти лет
В Беларуси аккредитовано первое национальное рейтинговое агентство
Более 2,5 млн деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси за три года
РЕПОРТАЖ: Красный Крест в морозы пришел на помощь бездомным в Минске
Беларусь и Китай обсудили организацию контактов на высшем и высоком уровнях в этом году
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.