Компания Huawei на безвозмездной основе предоставила Беларуси систему дистанционной видеоконференцсвязи

29 апреля ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" завершила официальную передачу Министерству здравоохранения Республики Беларусь спонсируемой системы дистанционной видеоконференцсвязи. Данная система поможет в режиме реального времени устанавливать связь между министерством и медицинскими учреждениями, повышая эффективность работы правительства по борьбе с пандемией.

В начале апреля Министерству здравоохранения на безвозмездной основе были предоставлены реактивы, необходимые для диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19. Общая стоимость спонсируемых медицинских реагентов и оборудования для проведения дистанционных видеоконференций составляет 34 тыс. белорусских рублей.

Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник относительно данной помощи отметил следующее: "С самого начала эпидемии в Китае мы активно взаимодействовали с китайскими коллегами, обменивались имеющимся опытом. Китай уже добился значительных успехов в борьбе с эпидемией, и мы искренне поздравляем коллег с этой победой. Мы также очень благодарны Huawei за незамедлительно предоставленную помощь и уверены, что непременно сможем победить в борьбе с инфекцией".

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РБ Цуй Цимин отметил: "Компании с участием китайского капитала проявляют активную роль в деятельности по борьбе с пандемией в Республике Беларусь, проводят разные спонсорские мероприятия. Huawei, являясь лидирующей ИКТ-компанией в мире, посредством высоких технологий, таких как система дистанционной видеоконференцсвязи, технологий 5G и др., способствует повышению эффективности работы органов власти Республики Беларусь в борьбе с пандемией и является хорошим примером деятельности компании с участием китайского капитала в Республике Беларусь".

Директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь, в свою очередь, сказал: "Компания "Бел Хуавэй Технолоджис" придерживается концепции "В Беларуси, для Беларуси, любим Беларусь" и активно реализует принципы корпоративной социальной ответственности. В период пандемии технологии стирают границы между странами, и мы намерены отдать свои силы и технологии, чтобы вместе с белорусским народом одержать победу".-0-