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31 марта 2020, 17:25

Компания Huawei опубликовала отчет за 2019 год

Компания Huawei заявила о высоких показателях деловой активности и стремлении приносить еще больше пользы своим клиентам и обществу в целом
Компания Huawei заявила о высоких показателях деловой активности и стремлении приносить еще больше пользы своим клиентам и обществу в целом

31 марта 2020 года компания Huawei опубликовала отчет за 2019 г., отражающий высокие показатели деловой активности. Выручка компании от продаж по всему миру в прошлом году приблизительно составила 858,8 млрд юаней, что на 19,1% больше показателей 2018 года. Чистая прибыль Huawei достигла 62,7 млрд юаней, а объем денежных средств, поступивших от операционной деятельности, превысил 91,4 млрд юаней, продемонстрировав рост на 22,4% относительно предыдущего года. В рамках долгосрочного непрерывного инвестирования в новые технологии и исследования компания Huawei вложила в НИОКР 15,3% своей выручки за 2019 год, или 131,7 млрд юаней. Общие затраты компании на НИОКР за последнее десятилетие превысили 600 млрд юаней.

"2019-й был выдающимся годом для компании Huawei, - отметил действующий генеральный директор компании Эрик Сюй. - Несмотря на колоссальное давление извне, наша команда уверенно двигалась вперед, сосредоточившись исключительно на том, чтобы приносить больше пользы клиентам. Мы много работали над тем, чтобы завоевать их уважение и доверие, равно как и уважение и доверие наших партнеров по всему миру. Наш бизнес остается стабильным".

В 2019 году бизнес-группа Huawei Carrier заняла лидирующие позиции в области коммерческого развертывания сетей 5G. Чтобы расширить возможности коммерческого применения и стимулировать дальнейшее развитие передовых технологий в сфере 5G, компания совместно с партнерами - операторами связи создала по всему миру инновационные центры для продвижения 5G-решений. Решение Huawei для базовых станций RuralStar позволяет эффективно справляться с проблемами покрытия в сельской местности. Оно применяется примерно в 50 странах и регионах, обеспечивая свыше 40 млн жителей удаленных районов мобильным интернетом. В 2019 году выручка от продаж, полученная бизнес-группой Huawei Carrier, выросла на 3,8% относительно предыдущего года и достигла 296,7 млрд юаней.

Бизнес-группа Huawei Enterprise продолжает помогать клиентам из множества самых разных отраслей осуществлять цифровую трансформацию и закладывать фундамент цифрового мира. Свыше 700 городов и 228 компаний из списка Fortune Global 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации. В 2019 г. компания анонсировала новую стратегию в сфере компьютерных вычислений, нацеленную на подготовку почвы для будущего роста и процветания интеллектуального мира. В рамках этой стратегии компания представила самый быстрый в мире ИИ-процессор Ascend 910 и кластер Atlas 900, призванный ускорить обучение ИИ. В 2019 г. выручка от продаж компании Huawei в сегменте корпоративных решений достигла 89,7 млрд юаней, что на 8,6% выше показателя предыдущего года.

Бизнес-группа Huawei Consumer по-прежнему устойчиво растет; поставки смартфонов за прошлый год - 240 млн единиц. Компания сообщает об успешном продвижении в области разработки экосистемы "Искусственный интеллект на все случаи жизни" (Seamless AI Life), охватывающей все возможные варианты применения и различные устройства, в том числе персональные компьютеры, планшеты, носимую электронику и интеллектуальные дисплеи. В 2019 г. выручка бизнес-группы Huawei Consumer возросла на 34% по сравнению с прошлым годом, составив 467,3 млрд китайских юаней.

"В последующем внешнее окружение будет становиться только сложнее, - предостерегает Эрик Сюй. - Нам нужно и далее повышать конкурентоспособность своей продукции и услуг, продвигая открытые инновации и принося больше пользы нашим клиентам и обществу в целом. Это единственный способ воспользоваться историческими возможностями, которые предоставляют нам цифровая и интеллектуальная трансформация отраслей промышленности, и поддерживать устойчивый рост в долгосрочной перспективе".

Все финансовые показатели в годовом отчете за 2019 г. были проверены KPMG - международной аудиторской фирмой "Большой четверки". Годовой отчет доступен для скачивания на сайте

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