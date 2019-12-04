Компания Hyundai Motor к 2025 году инвестирует $17 млрд в развитие электромобилей

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4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший автопроизводитель Республики Корея по объему продаж компания Hyundai Motor к 2025 году инвестирует в развитие производства $51 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства фирмы.
Значительную сумму, порядка $17 млрд, планируется потратить на разработку и производство электромобилей и беспилотных автомобилей. Целью масштабных преобразований является повышение конкурентоспособности и создание новых возможностей за счет инвестиций в технологии в будущем. Также отмечается, что к 2025 году компания намерена повысить коэффициент операционной прибыли с 5% до 8%.-0-