Компания Microsoft показала новый дизайн Windows 10 - видео

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайнеры Microsoft показали на видео новый дизайн операционной системы Windows 10. Кадры разместили в YouTube.

В небольшом ролике показали обновленное меню "Пуск", а также другие элементы новой "винды". В частности, немного изменили иконки программ из пакет Office. Помимо этого, дизайнеры улучшили анимацию графических панелей и цветовую гамму ОС в целом.

В Microsoft также решили изменить вид в ночном и дневном режиме, что, по мнению компании, придает Windows 10 уникальность и отражает индивидуальность бренда. Особенно стоит отметить, что представленный дизайн - один из возможных вариантов обновленной версии операционной системы. В настоящий момент дизайнеры работают сразу над несколькими необычными решениями, любое из которых может стать финальным.-0-