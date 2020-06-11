Компания SpaceX назначила запуск 58 спутников системы Starlink на 13 июня

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX планирует осуществить запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту очередную группу малых спутников Starlink, 13 июня. Об этом компания сообщила в своем Twitter, передает ТАСС.

"Мы намечаем запуск 58 спутников Starlink и трех аппаратов компании Planet labs на субботу, 13 июня, в 05:21", - уточнила SpaceX.

Микроспутники Planet labs оснащены портативными телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.

Первые 60 спутников Starlink были выведены в космос в мае 2019 года. В ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группа аппаратов. В январе и феврале 2020 года в космос отправились третья, четвертая и пятая группы. Предыдущие два запуска состоялись 22 апреля и 3 июня.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг).-0-