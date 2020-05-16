Компания SpaceX перенесла запуск очередных 60 спутников системы Starlink

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX перенесла с 17 мая на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом компания сообщила 16 мая в своем Twitter, передает ТАСС.

Компания Илона Маска ранее планировала запуск на 17 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Теперь он запланирован на 18 мая. SpaceX мотивировала перенос необходимостью избежать совпадения времени пусков, поскольку американская компания United Launch Alliance (ULA) 16 мая из-за непогоды отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на сутки, до 17 мая.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту доставлена вторая группа аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года. Последний запуск состоялся 22 апреля.-0-