Компания SpaceX успешно испытала космический корабль Starhopper

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический летательный аппарат "Прыгун к звездам" успешно прошел испытания в США. Видео полета было опубликовано на YouTube.

Прототип космического корабля Starship плавно поднялся в воздух, а затем приземлился неподалеку от места взлета. Всего полет продлился 57 секунд. В свою очередь, SpaceX не сообщает, на какую высоту поднялся Starhopper.

Изначально Илон Маск заявлял, что прототип взлетит на 200 метров, однако Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало разрешение на полет до высоты 150 метров. -0-