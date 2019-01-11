Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT на борту стартовала сегодня с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Трансляции старта ведется на сайте компании-разработчика ракеты SpaceX.

Долгожданный старт состоялся в 18.31 по белорусскому времени после многочисленных переносов этого события (начиная с октября 2018 года). В настоящий момент уже успешно завершена управляемая посадка первой (нижней) ступени ракеты-носителя на морскую платформу в Тихом океане.

Телекоммуникационные спутники на борту ракеты принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space поставил задачу вывести на орбиту более 80 спутников связи Iridium. И по меньшей мере 75 из них должна запустить SpaceX.

Компания разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. С помощью торможения двигателей и парашютов она спускается на плавучую платформу габаритами 90 м на 50 м. Первая успешная посадка отработавшей ступени состоялась 8 апреля 2016 года, после этого операцию многократно повторяли.-0-