Немецкий автопроизводитель показал, как будет работать внешняя подушка безопасности для авто

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий концерн специализируется на разработке коробок передач и рулевых механизмов, однако одновременно развивается и в других направлениях.
В прошлом году концерн анонсировал новую разработку в сфере безопасности. Сегодня они показали, как будет работать внешняя подушка безопасности для автомобилей.
Для этого на полигон вывели Opel Insignia, у которого в пороги был встроен Airbag. Его объем - от 280 до 400 литров, в зависимости от размера авто, а откроется подушка безопасности за 150 миллисекунд до столкновения. Чтобы механизм сработал в нужный момент, автомобиль оснащен сенсорами, радарами и камерами.
Новая разработка от немецкого концерна будет предназначена для защиты пассажиров при боковом столкновении. По статистике, в Германии почти треть ДТП происходит в боковую часть авто. Эксперты компании считают, что такие подушки безопасности смогут поглощать энергию удара и уменьшат вероятность получения травмы на 40%.
Пока неизвестно, когда внешние подушки безопасности пойдут в серийное производство, однако в компании не исключают возможности, что дополнение к автомобилю сможет прижиться в будущих беспилотных машинах. -0-
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