Конференция "Электронная культура" стала площадкой для поиска новых IT-технологий в культуре - Громада

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция "Электронная культура" стала площадкой для поиска новых IT-технологий в культуре, заявил сегодня заместитель министра культуры Валерий Громада на открытии форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние 10 лет конференция стала важной площадкой для обмена опытом и поиска новых направлений развития информационных технологий в сфере культуры. Цифровая среда стремительно изменяется, и мы обязаны учитывать это в своей работе. Виртуальные экскурсии в музеях, конференции в учреждениях образования, 3D-реконструкции исторических памятников - все это давно уже стало нормой в реалиях современной Беларуси", - отметил Валерий Громада.

По его словам, сегодня одной из задач является создание условий для открытого диалога профессионалов. "Он предполагает обмен опытом, обсуждение проблем, совместный поиск решений. Важным направлением работы конференции станет обсуждение конкретных направлений информатизации учреждений культуры, образования, науки, популяризация культурного наследия в IT-среде, знакомство с новейшими достижениями в области компьютерной техники и информационных технологий", - сказал замминистра.

"Убежден, что конференция станет хорошим стимулом для привлечения внимания к актуальным вопросам информатизации учреждений культуры, знакомства с новыми программными продуктами, а результаты конференции найдут отражение и применение в практической деятельности", - заключил Валерий Громада.

IX Научно-практическая конференция "Электронная культура" посвящена теме "Реальность и виртуальность в условиях пандемии".

"В государственной программе социально-экономического развития нашей страны на следующее пятилетие сохранению, развитию и популяризации отечественной культуры уделяется особое внимание. И именно на выполнение этой задачи нацелены все учреждения культуры нашей страны. Уже в девятый раз успешно работает научно-практическая конференция "Электронная культура", задача которой как раз объединить наработки во всех сферах деятельности в области культуры в плане развития электронной среды", - обратил внимание генеральный директор НББ Роман Мотульский.

Участие в конференции принимают специалисты учреждений культуры, образования, науки, IT-компаний, представители общественных организаций. "Я считаю, что очень хорошо, когда на одной площадке общаются представители самых различных сфер деятельности. Тогда есть возможность межотраслевого обмена опытом и подходами к решению, по большому счету, сходных проблем, связанных с предоставлением услуг жителям нашей и зарубежных стран", - продолжил гендиректор.

"Особенностью этого года является гибридный формат проведения конференции, который позволяет нам как встретиться в этой аудитории, так и безгранично расширить рамки, дать возможность в качестве слушателей, виртуальных участников принять участие всем желающим. Это, бесспорно, является преимуществом", - добавил Роман Мотульский.

Организаторы предложили участникам обсудить состояние и перспективы развития проектной деятельности по сохранению и популяризации историко-культурного наследия в виртуальном пространстве, перспективы развития в предстоящем десятилетии библиотек, музеев и архивов, инновационные технологии в сфере культуры, формирование электронного контента и разработку виртуальных услуг в сфере культуры, организацию и проведение образовательных и социокультурных мероприятий в условиях пандемии.

"Сейчас на первое место выходит не столько работа в рамках отдельного учреждения либо рамках отдельной сферы, сколько конвергенция созданных нами ресурсов для того, чтобы пользователь мог получить доступ к необходимой ему информации. Таким образом по теме своего поиска он в одной точке доступа при помощи одного поисковика сможет получить необходимую информацию. Это, бесспорно, непростая задача, которая заставляет нас всех работать в единых форматах, подходах, методиках и методологиях, о которых пользователю необязательно знать, поскольку его интересует быстрый и конечный результат поиска", - подчеркнул гендиректор.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Республики Беларусь и Национальная библиотека Беларуси.-0-