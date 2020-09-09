Конкурс по программированию пройдет в БГУ

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный конкурс по программированию Bel Huawei-BSU Challenge 2020 впервые пройдет в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Состязание организуют онлайн с 14 по 19 сентября. Мероприятие направлено на выявление и поддержку одаренных студентов и специалистов в области IT, а также повышение уровня образования в этой сфере.

Турнир не имеет возрастных ограничений, главное - навыки программирования. К участию приглашаются все желающие школьники, студенты, магистранты, аспиранты и выпускники вузов Беларуси. Нужно до 12 сентября заполнить заявку на английском языке.

Конкурсантам предложат решить оптимизационную задачу с использованием алгоритмов на одном из языков программирования. Также участники должны будут в системе автоматического тестирования iRunner самостоятельно проверить правильность выполнения. Критерии оценивания - точность и скорость решения. Победителей наградят ценными призами.-0-