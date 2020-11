Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 19.27 по времени восточного побережья США (03.27 по московскому времени 16 ноября) с космодрома на мысе Канаверал. В состав экипажа Crew Dragon, получившего название Resilience ("Стойкость"), включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Спустя приблизительно девять минут первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Через 12 минут после запуска корабль вывели на околоземную орбиту.

Стыковка Crew Dragon с МКС намечена 16 ноября на 23.00 по времени восточного побережья США (07.00 по московскому времени 17 ноября). Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев. На борту станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Старт был перенесен с 14 на 15 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. 15 ноября во время подготовки корабля к запуску специалисты SpaceX уже после закрытия люка Crew Dragon обнаружили небольшую утечку воздуха с борта. Ее удалось ликвидировать на месте за счет повторного открытия и закрытия люка и устранения мелких инородных предметов из уплотнителя.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon совершили в этом году астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Херли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые полеты. Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществленным с территории Соединенных Штатов на американском космическом корабле. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".-0-

