Корабль Dragon расстыковался с МКС и совершит посадку в Тихом океане

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX расстыковался с Международной космической станцией, сообщает ТАСС. Трансляция операции идет на сайте NASA.

Центр управления полетом в Хьюстоне дал команду, и дистанционный манипулятор отвел корабль от шлюза на модуле Harmony и раскрыл удерживавшие Dragon захваты.

По плану следующим шагом операции должен стать спуск корабля на парашюте в районе Тихого океана, над которым он как раз находился в момент расстыковки. На 12 минут 45 секунд корабль включит двигатели для схода с обиты и приземлится примерно в 570 км к юго-западу от побережья Калифорнии.

Космический грузовик 27 июля доставил на МКС продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, а также новый стыковочный узел, который был установлен американскими астронавтами на модуле Harmony и предназначен для стыковки коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании SpaceX.-0-