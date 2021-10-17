Корабль с киноэкипажем успешно приземлился в Казахстане

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спускаемый аппарат корабля "Ю.А.Гагарин" ("Союз МС-18"), на борту которого были космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, успешно приземлился в степи Казахстана. Трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса, сообщает ТАСС.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко находились на орбите с 5 октября, Олег Новицкий - с 9 апреля.

Как сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала, самочувствие Олега Новицкого, дольше других вернувшихся членов экипажа пробывшего в космосе, удовлетворительное. Медики сняли медицинские показатели космонавта. "Ему предстоит реабилитация гораздо более длительная, чем ребятам, которые находились 12 суток на борту", - добавил он.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках принимали участие и космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Всего на орбите должно было быть отснято 35-40 минут экранного времени.

Олег Новицкий вместе с другим российским космонавтом Петром Дубровым встречал на МКС новый российский модуль "Наука" в июле текущего года. Оба выполнили первые работы по интеграции модуля со станцией. На их счету три выхода в открытый космос, которые они совершили во время текущей экспедиции. Петр Дубров остался на орбите до весны 2022 года, он вернется на Землю на корабле "Союз МС-19".-0-