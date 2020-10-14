Корабль "Союз МС" впервые в истории доставит космонавтов на МКС за три часа

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа на борту 14 октября стартует с космодрома "Байконур" на ракете-носителе "Союз-2.1а" к Международной космической станции (МКС). Впервые сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно три часа семь минут, сообщает ТАСС.

Старт ракеты запланирован на 08:45 мск, примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его стыковка к модулю "Рассвет" запланирована на 11:52 мск того же дня.

На корабле "Союз МС-17" на МКС в 64-ю длительную экспедицию отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Для Рыжикова и Рубинс это будет второй полет на станцию, а для Кудь-Сверчкова – первый. Экипаж проведет на МКС 177 суток.

В состав дублирующего экипажа вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай.

Во время экспедиции на МКС космонавтам предстоит продолжить поиски места утечки воздуха на станции, которая продолжается с сентября 2019 года.

Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Рыжикову и Кудь-Сверчкову предстоит совершить два выхода в открытый космос. Один из них намечен на ноябрь 2020 года, второй - на февраль 2021 года. Оба запланированы для подготовки отстыковки и затопления модуля "Пирс" в следующем году.

В ходе экспедиции Рыжикова и Кудь-Сверчкова будет проведено 55 научных исследований и экспериментов, из которых четыре - новые, а три выполняются в автоматическом режиме без участия экипажа.-0-