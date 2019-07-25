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Корпорация Huawei представила решение, способствующее созданию гигабитной отрасли

Технологии 25.07.2019 | 09:00
Участники инициативы "Фиксированная сеть 5-го поколения: гигабитное будущее уже сегодня"
Участники инициативы "Фиксированная сеть 5-го поколения: гигабитное будущее уже сегодня"

Совместная работа для создания гигабитной экосистемы в эпоху фиксированной сети пятого поколения была представлена на Gigabit Forum, состоявшемся в Шанхае во время проведения Mobile World Congress 2019. Китайская академия информационно-коммуникационных технологий (CAICT), Альянс развития широкополосной связи, Шанхайская муниципальная комиссия экономики и информатизации, компания Ovum, Альянс видеоиндустрии China UHD, Китайская государственная телекоммуникационная компания, оператор связи China Unicom и Huawei достигли консенсуса по развитию и эволюции фиксированной сети. В истории фиксированной сети существует пять этапов развития. Она вступила в гигабитную эру, основанную на технологии 10G PON. Все участники производственной цепочки готовы работать сообща для содействия процветанию гигабитной отраслевой экосистемы.

С развитием технологий оптического широкополосного доступа и масштабным применением новых услуг, таких как HD-видео, умный дом и Cloud VR, гигабитный широкополосный доступ стал существенным для дальнейшего развития глобальной широкополосной связи. Согласно отчету корпорации Ovum, более 234 операторов по всему миру предоставляют гигабитные услуги, а 20 операторов запустили услуги 10G. Решение 10G PON представляют собой базовую технологию гигабитных сетей. Согласно оценкам, в ближайшие 5 лет совокупный годовой темп роста применения портов 10G PON OLT в центральном офисе (CO) достигнет 41%, портов CAGR 10G PON ONT – 124%.

В своем программном выступлении на форуме Ао Ли, директор Научно-исследовательского института технологий и стандартов CAICT и заместитель генерального секретаря Альянса развития широкополосной связи, сказал: "С точки зрения истории развития фиксированной сети, мы стали свидетелями узкополосной эры (64 Кбит/с), представленной технологией ADSL, ультра-широкополосной эрой (30–200 Мбит/с), представленной технологией VDSL, и мегабитной эрой (100–500 Мбит/с), представленной технологией GPON/EPON. Теперь мы входим в эру широкополосной связи 5-го поколения с технологией 10G PON. Гигабитные оптоволоконные сети пересекут границы традиционных отраслей промышленности и будут способствовать получению огромных промышленных и экономических выгод. Мы надеемся, что все стороны будут совместно содействовать процветанию гигабитной промышленности."

Все участники на конференции согласились с разделением фаз развития фиксированной сети и оптимистично настроены на перспективу фиксированной сети 5-го поколения. Некоторые отраслевые игроки уже начали развертывать гигабитные сети и активно продвигать новые технологии. К концу мая 2019 года 26 провинциальных операторов в Китае выпустили гигабитные коммерческие пакеты, которые будут содействовать коммерциализации инновационных услуг, таких как Cloud VR, умный дом и сценарий широкополосной связи (ускорение игры, широкополосный доступ в кампус, веб-трансляция широкополосной связи и т. д.), значительно повышая процветание гигабитской экосистемы.

Ричард Цзинь, президент Huawei Transmission & Access Network Product Line, сказал в своем программном выступлении: "Я полностью согласен с пятью фазами развития фиксированной сети, предложенными Альянсом развития широкополосной связи. Это предложение проясняет ее будущее. С участием 10G PON в гигабитной интеллектуальной эре индустрия будет более динамичной и процветающей, будет обладать большим количеством удивительных инноваций. В будущем фиксированная сеть 5-го поколения будет использоваться с 5G для полного применения массивной полосы оптических сетей и мобильности беспроводных сетей. Повсеместные связи будут способствовать беспрецедентному социальному развитию и посодействуют инновациям в различных отраслях".

По сравнению с предыдущими поколениями технологий фиксированного доступа технология 10G PON создает гораздо большую полосу потока данных, расширяет пользовательские возможности. Скорость восходящего и нисходящего потоков может достигать симметричных 10 Гбит/с с задержкой до 100 мкс.

В конце своего выступления Ричард Цзинь заявил: "В качестве решения, способствующего созданию гигабитной отрасли, компания Huawei предоставляет SingleFAN Pro Full-fiber, чтобы помочь глобальным операторам построить конечные гигабитные сети для предоставления различных услуг в различных сценариях. Новый рынок, где практически отсутствуют конкуренты, высокая конкурентоспособность и новый опыт пользователей – это сильные стороны решения, способствующего процветанию гигабитской индустрии".

В конце форума Huawei операторы, отраслевые компании, правительственные чиновники и другие игроки рынка запустили инициативу "Фиксированная сеть 5-го поколения: гигабитное будущее уже сегодня", призвав к совместным усилиям в отрасли по распространению гигабитной оптической сети 5-го поколения во все дома, настольные компьютеры и гаджеты.

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