Космический корабль Cargo Dragon приводнился у побережья Флориды

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический корабль SpaceX Cargo Dragon приводнился в Мексиканском заливе у западного побережья Флориды, об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Cargo Dragon покинул Международную космическую станцию утром 12 января более чем с 2 т исследовательских образцов и оборудования.

Все образцы, которые находятся в капсуле, будут отправлены группам ученых в Калифорнию, Техас, Массачусетс, Японию и другие места, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На МКС на борту Cargo Dragon вместе с продуктами и оборудованием были отправлены живые мыши. Они участвуют в экспериментах для изучения функций артерий, вен и лимфатических структур глаза, а также изменения сетчатки до и после космического полета. Ученые хотят понять, влияют ли эти изменения на зрение, потому что почти 40% астронавтов страдают нарушением зрения во время длительных космических полетов.

Cargo Dragon был запущен 6 декабря 2020 года из Космического центра Кеннеди во Флориде. Это был 21-й запуск космической станции SpaceX по доставке грузов на МКС.-0-