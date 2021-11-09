Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Флориды

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе у побережья Пенсаколы (штат Флорида), сообщает сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Экипаж, в состав которого входят американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ, провел в космосе 199 дней. Перед тем, как взять курс на Землю, корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции и совершил полный облет станции, чтобы сделать ее фотографии.

Экипаж миссии Crew-2 прибыл на МКС в апреле этого года и присоединился к россиянам Олегу Новицкому и Петру Дуброву, астронавтам НАСА Майклу Хопкинсу, Виктору Гловеру, Шэннон Уокер, Марку Ванде Хаю и астронавту Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Сейчас на станции находятся трое членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также Ванде Хай.

Вскоре к МКС на корабле Crew Dragon полетит уже третий экипаж, в который войдут американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт ЕКА Маттиас Маурер. Запуск корабля намечен на 10 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.-0-