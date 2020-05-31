Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами пристыковался к МКС

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

В отличие от грузовой версии кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon осуществлял стыковку в автоматическом режиме. Примерно за 40 минут до намеченного времени стыковки астронавты смогли опробовать ручную систему управления кораблем.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H — SpaceX (@SpaceX) May 31, 2020

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен 30 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Полет к МКС длился 19 часов.

Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".-0-