Космический корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно приводнился в Мексиканском заливе около побережья Флориды (США). Трансляцию возвращения корабля на Землю вело NASA, сообщает РБК.

Капсула приводнилась в запланированное время - 2 августа в 21.45 мск. Как сообщает BBC, Даг Херли и Боб Бенкен покинули космический аппарат после того, как специалисты убедились, что капсулу можно безопасно открыть. "Спасибо, что сумели осуществить самую сложную и самую важную часть полета человека в космос - отправили нас на орбиту и вернули домой", - сказал Боб Бенкен после того, как спасатели открыли люк корабля.

Успешная посадка "Индевора" (такое название астронавты дали своему кораблю) означает, что у NASA снова есть испытанный способ отправки людей на орбиту и обратно.

Астронавты провели на МКС более 60 дней после того, как ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 30 мая. Это первый в истории пилотируемый запуск, который осуществила частная компания, и первый пилотируемый полет в космос для США с 2011 года. Тогда американская программа Space Shuttle закрылась и с тех пор астронавтов NASA доставляли на МКС российские корабли "Союз".

Космический корабль Crew Dragon представили в 2014 году, после этого в течение шести лет его дорабатывали и испытывали грузовую версию. SpaceX до полета Crew Dragon доставляла грузы на орбиту с помощью космического грузового корабля Dragon.-0-