Космический корабль Crew Dragon возвращается на Землю

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоит из гражданских лиц, приводнится у побережья штата Флорида сегодня. О таком заявлении компании SpaceX во время сеанса связи с экипажем миссии Inspiration4 сообщает ТАСС.

"Приводнение экипажа Inspiration запланировано на 18 сентября, в 16.06 по тихоокеанскому времени", - сказал диктор в ходе трансляции.

Во время сеанса связи, который длился около 10 минут, четверо космических туристов показали вид из иллюминатора аппарата, рассказали о своих впечатлениях от состояния невесомости, а находящийся на борту сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски сыграл небольшую мелодию на укулеле - родственном гитаре гавайском музыкальном инструменте.

Вечером 15 сентября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Запуск состоялся в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите. В настоящее время корабль находится на высоте 590 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км).

В экипаж Crew Dragon помимо Семброски входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.-0-