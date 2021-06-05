Космический корабль Dragon состыковался с МКС

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает ТАСС.

"Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX автономно состыковался с модулем Harmony орбитальной лаборатории МКС", - говорится в сообщении.

Корабль был запущен в рамках 22-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов на МКС. Через месяц он вернется на Землю с грузом и материалами, полученными в ходе исследований на станции.

Компания SpaceX 3 июня осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon. Как и планировалось, на орбитальный комплекс были доставлены примерно 3,3 т грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. Они, в частности, касаются разработки новых лекарств для лечения болезни почек и выведения новых растений, которые в меньшей степени нуждаются в воде и пестицидах. Кроме того, на борту корабля две новые солнечные батареи.-0-