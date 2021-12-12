Космический корабль New Shepard с шестью туристами на борту совершил суборбитальный полет

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический корабль New Shepard компании Blue Origin с шестью туристами на борту совершил в субботу, 11 декабря, суборбитальный полет. Путешествие, транслировавшееся на сайте компании, длилось в общей сложности более десяти минут, после чего капсула с пассажирами спустилась на Землю, сообщает ТАСС.

Запуск ракеты-носителя был проведен с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас). Корабль поднялся на высоту чуть более 100 км, космические туристы оказались в состоянии невесомости. Сама ракета-носитель штатно приземлилась на площадке космодрома.

Компания Blue Origin 20 июля успешно осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту.-0-