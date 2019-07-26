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Космический корабль с солнечным парусом тестируют на орбите Земли

Технологии 26.07.2019 | 12:37
Фото The Verge
Фото The Verge

26 июля, Минск /Кирилл Пачковский/. Небольшое космическое судно вывели на орбиту нашей планеты 23 июля, об этом пишет The Verge.

Космический аппарат LightSail 2 развернул тонкий блестящий парус, который не превышает размеров боксерского ринга. Основная цель нового корабля - показать, что передвигаться в космосе можно без дорогостоящего и тяжелого химического топлива.

Отражающий парус помогает приводить аппарат в движение при помощи солнечного света. По мнению авторов проекта, такая технология может стать альтернативой, при маневрировании в Солнечной системе и на орбите Земли. Еще один плюс - у LightSail 2 никогда не закончится топливо.

Солнечный парус корабля отражает фотоны, которые не имеют массы, но при столкновении с блестящей поверхностью, смогут привести космический аппарат в движение. Принцип работы технологии схож с парусами яхты, которые бороздят моря при помощи силы ветра, однако в космосе движущей силой станет свет Солнца.

Сейчас космический корабль проходит тесты на орбите Земли, чтобы проверить, насколько такой принцип перемещение через космическое пространство будет эффективен. Если все пройдет хорошо, то солнечный парус может стать реальной заменой химического топлива. -0-

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