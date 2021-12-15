Космический зонд Parker впервые "коснулся" Солнца

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории космический корабль Parker Solar Probe "коснулся" Солнца. Об этом сообщается на сайте NASA.

Космический аппарат пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, где температура может достигать около 500 тыс. градусов Цельсия и взял оттуда образцы частиц и магнитных полей.

"Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe - монументальный момент для солнечной науки и поистине выдающийся подвиг", - сказал Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.

Миссия зонда позволит ученым понять причины "нагревания солнечной короны" и развития солнечного ветра до сверхзвуковых скоростей. Измерения короны будут иметь решающее значение для понимания и прогнозирования экстремальных явлений космической погоды, которые могут нарушить связь и повредить спутники вокруг Земли, считают ученые.

Как пишут РИА Новости, аппарат Parker Solar Probe был запущен в 2018 году с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), в ноябре того же года зонд успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 млн км и передал первый сигнал на Землю. Он стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios второй рекорд в 41,8 млн км.-0-