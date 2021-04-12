Космонавт назвал невозможным массовый полет туристов в космос в ближайшие 20 лет

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко считает, что массовый полет туристов в космос на больших кораблях едва ли возможен в ближайшие 20 лет. Об этом он заявил в интервью программе "Познер" на Первом канале, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что все-таки не скоро. Не в ближайшие 20 лет", - сказал Кононенко, отвечая на вопрос о перспективах гражданских полетов в космос.

По его словам, космические туристы не должны обладать отменным здоровьем, потому что летят на короткий срок.

"Они летят пассажирами, они летят на относительно короткий промежуток времени - от восьми до 10 дней. И в спускаемом аппарате они просто сидят и терпят эту перегрузку. Поэтому такие короткие полеты вполне возможны, но чтобы это было массово и на больших кораблях... Даже не знаю. Думаю, это дело не ближайших 20 лет", - сказал Кононенко.

Он также отметил, что астронавты из США и космонавты России не конкурируют между собой и часто выручают друг друга.

"Мы сейчас работаем вместе, и такой конкуренции нет, потому что мы летаем на единую станцию, мы друг друга выручаем, когда появляются какие-то проблемы. У американцев, например, заканчивалась эксплуатация шаттлов, мы их вывозили "Союзами". На первоначальном этапе эксплуатации МКС именно российские сегменты обеспечивали все параметры жизнеобеспечения: наши очищали воздух, убирали конденсат из атмосферы. То есть мы все время взаимно выручаем друг друга", - сказал Кононенко.

В то же время он добавил, что конкуренция между Россией и США могла бы стимулировать развитие космических технологий.-0-