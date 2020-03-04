Краеведческую базу данных воспоминаний о войне создали в Могилевской области

4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Краеведческую базу данных "Живая память поколений" создали в Могилевской областной библиотеке имени В.И. Ленина. Военно-патриотический проект приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали БЕЛТА в учреждении культуры.

Работа над проектом велась на протяжении 5 лет. Краеведческая база данных оформлена как интернет-ресурс. Информационную основу составляют воспоминания ветеранов, участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны - уроженцев и жителей Могилевской области. В проект вошли также рассказы участников обороны и освобождения о событиях тех лет. Всего собрано более 1 тыс. воспоминаний. База данных сформирована на основе материалов, собранных библиотекарями области. Дополнительными источниками информации стали сборники воспоминаний участников и очевидцев Великой Отечественной войны из фонда учреждения культуры. Все материалы систематизированы и оцифрованы.

"Начиная работу над проектом, мы задались целью обобщить, упорядочить и сохранить воспоминания о событиях военного лихолетья, почтить память погибших, выразить уважение и благодарность нашим землякам, проявившим мужество и героизм в борьбе за Победу, - подчеркнули в учреждении культуры. - В результате база данных "Живая память поколений" стала своего рода задокументированным взглядом нескольких поколений на события войны".

Проекта состоит из 5 тематических разделов: "Я помню", "Голоса войны", "Лица Победы", "Полевая почта" и "Потомки о войне". Внутри каждого содержится поименный список персоналий в алфавитном порядке. Можно узнать биографию человека, почитать его воспоминания, увидеть фото и документы. Кроме того, в разделах "Голоса войны" и "Лица Победы" размещены аудиозаписи и видеосюжеты, записанные библиотекарями при личных беседах с участниками и очевидцами военных действий.

В разделе "Полевая почта" собрана уникальная коллекция фронтовых писем, которые приходили из разных стран на малую родину своих отправителей - Могилевщину. "У каждого письма своя история, отражающая судьбу семьи и дома, куда без приглашения пришла война, – отметили в учреждении культуры. - Они рассказывают историю целого народа, и сами уже давно стали историей".

Материалы базы представлены на белорусском и русском языках. Сайт также предоставляет возможность автоматизированного многоаспектного поиска по любому разделу.-0-