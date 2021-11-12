Креативно: в США испытали центрифугу для запуска спутников на орбиту (Видео)

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 12 ноября 2021
Минск Малооблачно +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:06 Минздрав обновил предельные максимальные тарифы на ряд услуг Общество
14:02 Лебедев: соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в мае 2022 года Политика
13:58 Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин Культура
13:56 В Минском районе мужчина присвоил забытую на остановке сумку: ему грозит до 3 лет тюрьмы Происшествия
13:50 Малышева заявила о бесполезности локдаунов и одноразовых масок В мире
13:49 При взрыве в мечети на востоке Афганистана погибли и ранены десятки людей В мире
13:48 Лебедев: заседание СГП прошло конструктивно и по-деловому Политика
13:45 Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины на участке дороги М3 Происшествия
13:45 Музей истории Белорусско-Российского университета открыли к 60-летию учебного заведения Регионы
13:43 Проверка сил реагирования СГ: на Гожском полигоне проводится высадка совместного воздушного десанта Общество
13:41 МИД назвал консультации Совбеза ООН по Беларуси старым геббельсовским приемом Политика
13:40 Итоги и перспективы сетевого взаимодействия регионов обсудили в Славгороде Регионы
13:36 "Мы не останемся в стороне от чужого горя" - в Могилеве собирают гуманитарную помощь для беженцев Регионы
13:33 Сумма уплаченных резидентами ПВТ налогов за 9 месяцев выросла более чем в 1,5 раза Экономика
13:31 Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 13 ноября Общество
13:29 Головченко: в зоне особого внимания СНГ должен находиться поиск опорных точек развития интеграции Экономика
13:26 Около тысячи мигрантов перебрались в Англию через Ла-Манш за минувшие сутки В мире
13:26 Гомельчанин присвоил автодетали фирмы на более чем Br6,2 тыс. Происшествия
13:22 Червяков об инвестповестке-2025: более тысячи проектов, развитая инфраструктура и длинные деньги Экономика
13:21 Представители вооруженных сил Беларуси и России обсудили развитие объединенной системы связи Общество
13:17 Житель Орши стал жертвой интернет-мошенников и лишился Br27 тыс. Происшествия
13:16 Головченко: Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции Политика
13:11 Минчанин оборудовал в квартире мини-плантацию для выращивания конопли Происшествия
13:09 Мозырский НПЗ впервые выпустил бензин с октановым числом 101 Регионы
13:04 Учащиеся Витебского медколледжа смогут практиковаться на симуляторах в новой лаборатории облбольницы Регионы
13:02 В Минске задержаны трое распространителей марихуаны Происшествия
12:46 В Брестской области в ноябре организуют 13 электронных ярмарок вакансий Регионы
12:43 Мишустин: в СНГ нужно сформировать систему внутреннего климатического регулирования Общество
12:43 Красный Крест отправил новую партию гуманитарной помощи на белорусско-польскую границу Общество
12:43 Минфин: дефицит республиканского бюджета в 2021 году составит Br3 млрд Экономика
Все новости
Все новости
Технологии
12 ноября 2021, 12:44

Креативно: в США испытали центрифугу для запуска спутников на орбиту (Видео)

Фото Cosmos-online
Фото Cosmos-online

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpinLaunch провела первые успешные испытания центрифуги, с помощью которой можно будет запускать спутники в космос. Видео опубликовали на (YouTube.

Огромная центрифуга предназначена для того, чтобы запустить космический аппарат на высоту около 60 километров, где устройство запустит собственные двигатели и выйдет на орбиту Земли. Испытания, состоявшиеся 22 октября, прошли успешно, а центрифуга для запуска спутников смогла запустить космический аппарат на несколько километров.  

В перспективе в компании планируют отказаться от использования ракетного ускорителя для выведения космических аппаратов, используя исключительно центробежную силу. Таким образом планируется запускать спутники массой около 180 килограммов. К слову, согласно данным, стоимость одного запуска с помощью центрифуги не превысит суммы в $500 тысяч. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео космос социальные сети
Новости рубрики Технологии
Фото Роскосмос Экипаж корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
Фото из архива Беларусь и Китай до конца года объявят конкурс совместных научно-технических проектов
Фото из архива Около 60 белорусских научно-технических разработок представят на международной выставке в Пакистане
Фото Ptzgovorit YouTube вводит обновление, которое “спрячет” дизлайки под видео
Фото из архива Победителей областного этапа конкурса робототехники наградят в Минске
Фото Global Look Press Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС
Главное
Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета
Головченко: Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции
Дети играют, взрослые строят хижины и ждут помощи: пятый день лагеря беженцев на польской границе
АКЦИЯ! АКЦИЯ! Только 7 дней! В Minsk World - скидка до 100 евро за м²! Инвестируйте в недвижимость с умом!
Топ-новости
Головченко: произведенный в Беларуси по полному циклу "Спутник V" поступит в оборот к июню 2022 года
Щекин: Польша усиленно работает над появлением сакральной жертвы
Гора: расследование экстремистской деятельности выводит на более крупные схемы преступлений
"Врачи без границ": пограничники из Польши и Литвы били беженцев ногами и использовали элетрошокеры
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 13 ноября
Названы лидеры Беларуси в области энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 2577
Лаппо проведет 13 ноября прямую телефонную линию
ГПК: ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной
Минздрав обновил безрецептурный перечень лекарств
Постпред Беларуси в ООН обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС
#ИнтернетБезБуллинга: МТС и ЮНИСЕФ поделились историями детей, которые справились с буллингом в онлайн
Молекулярно-генетическое тестирование сахарного диабета у детей начали проводить в Беларуси
"Белавиа": граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься на рейсы из Турции в Беларусь
Стресс, апатия и экономические проблемы: белорусские айтишники рассказали о несбывшихся ожиданиях после переезда в Литву
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.