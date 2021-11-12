Креативно: в США испытали центрифугу для запуска спутников на орбиту (Видео)

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpinLaunch провела первые успешные испытания центрифуги, с помощью которой можно будет запускать спутники в космос. Видео опубликовали на (YouTube.

Огромная центрифуга предназначена для того, чтобы запустить космический аппарат на высоту около 60 километров, где устройство запустит собственные двигатели и выйдет на орбиту Земли. Испытания, состоявшиеся 22 октября, прошли успешно, а центрифуга для запуска спутников смогла запустить космический аппарат на несколько километров.

В перспективе в компании планируют отказаться от использования ракетного ускорителя для выведения космических аппаратов, используя исключительно центробежную силу. Таким образом планируется запускать спутники массой около 180 килограммов. К слову, согласно данным, стоимость одного запуска с помощью центрифуги не превысит суммы в $500 тысяч. -0-