Крупнейший комплекс телескопов для изучения гамма-лучей в космосе появится в Чили

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный проект по изучению космоса в спектре гамма-излучения Cherenkov Telescope Array Sur, запущенный властями Чили и Европейской южной обсерваторией (ESO), позволит отслеживать гамма-лучи до их источников, которыми могут быть черные дыры и сверхновые звезды, сообщает Министерство иностранных дел Чили.

Cherenkov Telescope Array Sur (Южный массив черенковских телескопов) разместится в Паранальской обсерватории, находящейся в чилийской пустыне Атакама. Он предусматривает установку 99 гамма-телескопов в радиусе 10 км, которые будут работать в связке с 19 телескопами испанского острова Пальма. Таким образом создадут крупнейшую наземную обсерваторию, которая начнет функционировать к 2025 году. Эти телескопы будут в 10 раз более чувствительными, чем используемые в настоящее время.

Международный проект Cherenkov Telescope Array (CTA), над которым работало более тысячи ученых из 31 страны, зародился в начале 2000-х годов.-0-