Купить свежие продукты на Комаровском рынке снова можно онлайн

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Купить свежие продукты на Комаровском рынке можно онлайн. Снова стал доступен сервис, через который можно сделать заказ, сообщает БЕЛТА.

На сайте есть возможность заказать различные продукты - от домашнего мяса и фермерских молочных продуктов до свежих овощей, фруктов и рыбы. Минимальная сумма заказа - Br60.

Если заказ оформлен до 16.00 (со вторника по пятницу), товар будет доставлен на следующий день в выбранный интервал времени, а именно с 15.00 до 18.00 или с 19.00 до 22.00. Заказы, оформленные в субботу, воскресенье, понедельник, обрабатываются и доставляются во вторник (или в любой другой доступный день).

"Мы сотрудничаем с проверенными надежными поставщиками и для каждого заказа вручную отбираем самые свежие продукты. Если все-таки какой-то продукт окажется ненадлежащего качества, напишите нам на почту info@freshkomarovka.by или позвоните по телефону +375-29-370-50-50, и мы вернем деньги за данный продукт или в течение нескольких часов осуществим замену", - говорится на сайте.

Служба доставки продуктов с Комаровского рынка заработала 14 января, однако вскоре была закрыта.-0-