Лаборатория искусственного интеллекта появилась в Витебском госуниверситете

5 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Первая в регионе лаборатория искусственного интеллекта открылась сегодня в Витебском государственном университете имени П. М. Машерова на базе факультета математики и информационных технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая лаборатория оборудована мощными компьютерами и оборудованием. По словам декана факультета Елены Залесской, это позволит максимально приблизить учебный процесс к требованиям высокотехнологичного современного производства. В числе решаемых задач разработка систем принятия решения для управления автоматическими погрузчиками на складах, анализ больших объемов данных с датчиков производственных линий в реальном времени, использование компьютерного зрения для управления промышленными роботами.

Ректор университета Валентина Богатырева отметила, что вуз сегодня - не просто учебное заведение, но и научно-исследовательский, социально-культурный центр региона. "ВГУ имени П.М. Машерова развивается в концепции "Университета 3.0", скоро мы заговорим на "Университете 4.0". Сохраняя традиции, наш вуз идет в ногу со временем", - подчеркнула ректор.

На базе лаборатории преподаватели факультета будут проводить занятия по специальным дисциплинам. Среди них - алгоритмы и структуры данных, методы искусственного интеллекта, компьютерные сети, распознавание образов, кластерный анализ, математическая статистика. Сотрудники IT-компании организуют факультативные обучающие курсы для всех желающих из Витебской области по дополнительным вопросам программирования, обработки и анализа данных, построения эффективных алгоритмов распознавания образов и управления оборудованием. Впервые в Витебске организуют курс "Искусственный интеллект".

Лаборатория создана совместно с резидентом Парка высоких технологий ООО "Лацит". Факультет не первый год сотрудничает с компанией, которая не только разрабатывает программное обеспечение, но и активно автоматизирует процессы производства. Это дает факультету математики и информационных технологий новые возможности и реальный производственный опыт обучения студентов.-0-

Фото ВГУ имени П.М. Машерова