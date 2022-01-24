Лабораторию интеллектуальной робототехники и киберфизических систем откроют в БРУ

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белорусско-Российском университете готовится к открытию лаборатория интеллектуальной робототехники и киберфизических систем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в администрации учреждения высшего образования.

"Открытие на базе БРУ уникальной сетевой лаборатории интеллектуальной робототехники и киберфизических систем стало результатом стратегического партнерства нашего учебного заведения с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, - рассказал декан электротехнического факультета Сергей Болотов. - Новая лаборатория позволит интегрировать интеллектуальные и материальные ресурсы университетов с целью подготовки высококвалифицированных специалистов с использованием инновационных методов сетевого обучения".

Лаборатория имитирует производственную автоматизированную систему и будет использоваться в учебных целях. На сегодня специалистами Высшей школы киберфизических систем и управления СПбПУ проведены пусконаладочные работы лабораторного стенда - макета сборочной линии автомобиля на основе программируемого логического контроллера SIEMENS SIMATIC S7-1500. Техника передана в университет в безвозмездное пользование.

"Сетевая лаборатория БРУ будет подсоединяться к таким же лабораториям других вузов, в частности Санкт-Петербургского политехнического университета, откуда идет координация всей работы, - уточнил декан. - Смысл в том, что россияне могут управлять по сети нашим оборудованием и использовать наши ресурсы. В свою очередь, мы можем использовать их технические возможности и обучать студентов сетевым технологиям управления оборудованием дистанционно. Сегодня за этими технологиями будущее - сейчас все к идет к тому, что все будет подключаться к интернету и управляться дистанционно".

В лаборатории также будет развиваться направление интеллектуальной робототехники. В университете уже есть гуманоидный робот, в работе которого используются сетевые и интеллектуальные технологии. Так, студенты БРУ пишут программы для автономного программируемого человекоподобного робота НАО, разработанного французской компанией Aldebaran Robotics. Он может разговаривать и общаться с человеком, распознавать лица, передвигаться по комнате. Сейчас работа по его программированию будет базироваться в новой лаборатории. К слову, в ней будут обучаться студенты электротехнического и инженерно-экономического факультетов. Кроме того, здесь разместится кружок "Робототехника, электроника и программирование" для учащихся общеобразовательных школ и лицеев.

"По сути, создание такой лаборатории станет прекрасной возможностью на практике обучаться промышленной индустрии 4.0, ведь сегодня передовые информационные технологии внедряются в производство повсеместно, происходит автоматизация бизнес-процессов и распространение искусственного интеллекта, - подчеркнул Сергей Болотов. - На базе университета студенты получат бесценный опыт работы с интеллектуальными технологиями и робототехникой".

На сегодня в лаборатории смонтирован большой мультиборд, установлена камера для организации конференц-связи и взаимодействия по сети. В ближайшее время помещение будет оборудовано компьютерной техникой. Здесь также появятся нескольких стендов для обучения сетевым технологиям, в том числе по контролю параметров технологических объектов - температуры, деформации, перемещения и др.

Белорусско-Российский университет выступает крупнейшим региональным научно-образовательным и социокультурным центром восточного региона страны. Важно, что обучение в университете идет неразрывно с производственным процессом. Учреждение активно развивает сотрудничество с крупнейшими образовательными и научными учреждениями России. Например, в 2014 году установлено стратегическое партнерство с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. По разработанным российским вузом программам БРУ выделяются средства на развитие материально-технической базы и деятельности в области естественно-образовательного процесса, сотрудники и студенты могилевского университета проходят стажировки и повышают квалификацию на базе партнерского университета.-0-