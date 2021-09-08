Легкий и стильный – HONOR MagicBook X15 уже в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС появился в продаже ноутбук HONOR MagicBook X15. Мощное устройство для работы и отдыха доступно от 93,40 рубля в месяц.

HONOR MagicBook X15 оснащается 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей. Соотношение сторон 16:9 идеально не только для просмотра фильмов и сериалов, но и отлично подходит для работы в мультиоконном режиме. IPS-матрица обеспечивает максимально приближенные к натуральным цвета, хорошую контрастность и широкие углы обзора.

Ноутбук собран на основе высокопроизводительного процессора серии Intel Core i5 10-ого поколения. 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4 позволят запускать множество приложений одновременно. Встроенный SSD-диск объемом 512 ГБ порадует высокой скоростью чтения и записи информации.

Веб-камера размещена в центральной верхней кнопке клавиатуры и открывается после легкого нажатия на нее. Клавиша включения ноутбука совмещена со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Крышка экрана и рабочая панель HONOR MagicBook X15 изготавливаются из алюминия, а основание — из прочного пластика. Новинка может похвастаться малым весом, благодаря чему ее очень удобно будет брать с собой – в путешествие или на природу. Мощная батарея емкостью 42 Вт/ч позволит смотреть видео до 9 часов без подключения к сети питания.

Ноутбук HONOR MagicBook X15 в рамках акции "Для всех" можно приобрести за 2148 рублей. Действующие абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи также могут оформить его в рассрочку в рамках акции "Удачная покупка". При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 195,20 рубля, а на два года – 93,40 рубля.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

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