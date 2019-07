Летний образовательный IT-лагерь для детей-сирот начал работу в Минске

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые занятия в летнем IT-лагере для детей-сирот со всей Беларуси начались сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

По 21 июля на базе гостиничного комплекса "Алмаз" в Минске проходит проект YOU CAN - образовательный IT-лагерь для 70 детей-сирот. За время работы лагеря ребята 13-16 лет получат базовые знания в программировании, познакомятся с веб-маркетингом и веб-дизайном, интернет-журналистикой, SEO, SMM и бизнес-планированием в сфере IT. Преподаватели обещают, что к концу смены дети разработают проекты мобильных приложений и сайтов, которые будут решать основные задачи целей устойчивого развития ООН.

Как рассказала руководитель проекта Катерина Бриль, пилотная версия YOU CAN реализована в прошлом году в Брестской области. В 2019-м создатели проекта решили повторить опыт. Благодаря информационной поддержке Министерства образования Беларуси тестовое задание на выявление самых замотивированных детей было распространено по всем специализированным учреждениям. Так, участниками второго сезона смогли стать ребята из всех областей Беларуси.

"Мы хотим не только познакомить детей со сферой IT, но и убедить каждого ребенка, что в этом мире можно достичь любых целей и реализовать себя в любой профессии. Главное, что для этого необходимо - поверить в мечту и себя", - отметила Катерина Бриль.

Основная задача курса - дать представление по всем актуальным направлениям IT-сферы. Чтобы этот процесс был эффективным, в лагере работает психолог-профориентолог. Он помогает определить наиболее подходящее направление для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями.

Но на занятиях в учебных классах программа лагеря не заканчивается. Каждый день в гости к ребятам будут приходить директоры и руководители отделов крупных белорусских компаний. Кроме этого, предусмотрены экскурсии в офисы разработчиков компьютерных игр и специалистов в интернет-коммуникации. В свободное время участники проекта смогут вместе с шеф-поваром научиться готовить суши или собрать конструктор размером с человеческий рост, затем попробовать себя в роли визажиста или отправиться в джип-тур по бездорожью.

Команда организаторов проекта YOU CAN планирует вернуться с третьим сезоном уже на зимних каникулах. В планах на будущее - строительство собственного образовательного кампуса, где обучать детей программированию можно будет ежесезонно.

Второй сезон проекта YOU CAN реализован совместно с белорусским образовательным центром "Адукар" при поддержке компаний-партнеров.-0-