Летняя школа робототехники откроется в Гомеле

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Летняя школа информатики, робототехники и английского языка откроется в июле в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

С пользой провести время в летней школе пригласили школьников, учащихся, студентов не только из Беларуси, но и из Германии, Испании, Италии, Кипра, России, Украины, Казахстана. "Среди участников могут быть как начинающие изучать информатику, робототехнику и английский язык, так и желающие совершенствовать свои знания и навыки в данных областях", - пояснили в вузе.

Летняя школа начнет работу на базе двух факультетов: физики и информационных технологий и иностранных языков. Обучение будет проходить в группах до семи человек, сформированных в зависимости от уровня владения английским языком. В программной сетке дискуссии, практические занятия, консультации, презентации, языковая практика и т.д.

Помимо этого предусмотрена богатая познавательно-развлекательная программа. Она предполагает посещение предприятий Гомеля, знакомство с достопримечательностями города и области. О культуре своих стран слушатели смогут рассказать на интернациональном вечере.

По итогам обучения слушатели получат сертификаты.-0-