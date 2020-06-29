LG начинает продажи линейки NanoCell-телевизоров 2020 года

LG Electronics запускает в продажу линейку 8K и 4K NanoCell-телевизоров 2020 года, отличающихся чистыми цветами, которые подходят для просмотра фильмов, спортивных состязаний и даже игр.

Каждая модель из линейки NanoCell телевизоров LG отличается утонченным дизайном и идеально впишется в любой интерьер: благодаря монтажу без зазоров телевизор LG NanoCell можно разместить на стене как произведение искусства, придав вашему дому дополнительную индивидуальность.

Линейка NanoCell телевизоров LG будет расширена за счет семи новых моделей 8K (размером 75 и 65 дюймов в серии Nano99, Nano97, Nano95, и 55-дюймовые Nano95).

В 8K моделях телевизоров LG NanoCell находится около 33 миллионов пикселей (более 99 млн субпикселей). Они оснащены умным процессором α9 Gen3 8K, который анализирует контент и обеспечивает его максимальной глубиной. Все регулировки происходят автоматически, чтобы каждый просмотр телевизора становился незабываемым. Кроме того, 8K телевизоры LG NanoCell трансформируют контент 4K в более реалистичный 8K благодаря алгоритмам глубокого обучения, что обеспечивает четкость текста и изображения.

В 4К телевизоры LG NanoCell интегрирован процессор α7 Gen3, который еще больше погружает зрителей в картинку за счет нескольких новых функций и улучшают качество просмотра контента любого вида – будь то фильмы, спортивные программы или игры. Процессор устраняет видеошум.

Все телевизоры LG NanoCell 2020 года создают чистые цвета благодаря мельчайшим наночастицам, которые отфильтровывают некорректные цвета и усиливают чистоту цвета. Это создает невероятный визуальный эффект.

NanoCell-телевизоры LG – интеллектуальные. Функция распознавания голоса позволит управлять интерфейсом с помощью технологии LG ThinQ. А функция FILMMAKER MODETM позволяет смотреть фильмы и другой контент с сохранением творческого замысла режиссера видео. С телевизором NanoCell все сцены стали реалистичными благодаря живому цвету Pure Colors и четкой контрастности Nano Black.

Что касается игр, то благодаря технологии NanoCell и чистым цветам виртуальный мир превращается в реальность. Кроме того, различные игровые функции, такие как минимальная задержка, HDMI 2.1 и HGiG позволяют вам наслаждаться виртуальным миром улучшенной графики в реальном времени.

У телевизоров LG NanoCell имеется поддержка VRR, что делает его правильным выбором для игровых целей. Все ваши консольные игры будут четче и плавнее, а задержек, лагов и мерцания станет меньше.

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