LG представила новые самоочищающиеся беспроводные наушники с технологиями Meridian Audio

Компания LG Electronics представила две новых модели беспроводных наушников TONE Free с высоким качеством воспроизведения и реалистичным звучанием благодаря технологиям Meridian Audio. Модель HBS-FN6 выпускается с футляром UVnano, способным удалять бактерии и микробы с наушников, пока они заряжаются. Компания LG - первая в отрасли, кто вышел на рынок с этой разработкой.

Благодаря новому дизайну "канального типа" наушники лучше крепятся, а носить их более удобно. Модель выпускается в двух цветовых вариантах: матовом черном и глянцевом белом.

Обе модели LG TONE Free предоставляют возможность выбрать индивидуальные режимы настройки звучания, разработанные компанией Meridian. Каждый режим предлагает четыре настройки для создания идеальных условий прослушивания: Natural - для аутентичного и сбалансированного звучания, Immersive - для создания ощущения пространства, Bass Boost - для дополнительной силы звучания, Treble Boost - для обеспечения дополнительной четкости при прослушивании вокальных произведений.

Более продвинутая модель HBS-FN6 поставляется с инновационным зарядным футляром UVnano, который обеспечивает безопасное хранение, простую зарядку и улучшенную гигиену устройства. Проведенные исследования показали, что на наушниках может содержаться больше бактерий, чем на кухонной разделочной доске. Благодаря встроенной ультрафиолетовой лампе тонкий зарядный футляр наушников поддерживает здоровье слушателей, удаляет 99,9% бактерий с поверхностей нетоксичного, гипоаллергенного силиконового амбушюра и внутренней сетки. Компактный зарядный футляр обеспечивает до часа прослушивания после зарядки продолжительностью всего в пять минут. При полной зарядке обе модели гарантируют шесть часов беспрерывной работы, а футляр UVnano обеспечивает три полных зарядки, которых хватает в общей сложности на 18 часов прослушивания.

"Компания LG всегда стремилась дать возможность насладиться качественным звуком большему количеству потребителей. Благодаря нашим новым наушникам TONE Free мы получили возможность расширить рамки нашего успешного сотрудничества с Meridian Audio, - сказал Пак Хен Ву, руководитель подразделения аудио- и видеокомпании LG Home Entertainment. - Помимо отличного звука, модель TONE Free предлагает новые и очень практичные решения".

Новая линейка наушников LG TONE Free отличается повышенным удобством использования и долговечностью, поскольку обе модели имеют рейтинг IPX4 в области защиты от брызг, дождя и пота во время тренировок на открытом воздухе.

"Мы вложили весь наш накопленный опыт в создание неповторимых возможностей прослушивания звука в наушниках новой линейки LG TONE Free, - говорит Джон Бьюкенен, президент Meridian Audio. - Где бы вы ни находились: дома, в машине, на работе или в тренажерном зале, - наушники новой линейки LG TONE - это настоящий шаг вперед в области аудиоинноваций и эффективности для потребителей по всему миру. Новые модели удовлетворяют спрос на удобные высококачественные продукты, обеспечивающие отличное качество звука в любых условиях".

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