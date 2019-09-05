Личные данные 400 миллионов пользователей Facebook выложили в cеть

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры опубликовали в интернете базу данных, которая содержит миллионы мобильных номеров телефонов, привязанных к страницам пользователей Facebook, сообщает портал TechCrunch.

Помимо всего прочего, в руки хакеров попали данные о месте проживания юзеров и их пол. Портал сообщает, что в свободном доступе оказались более 419 миллионов записей о людях с различных стран. В это число входит 133 миллиона пользователей Facebook из США, 18 миллионов жителей Великобритании и 50 миллионов юзеров из Вьетнама.

Facebook прокомментировал случившееся. В компании заявляют, что подобный инцидент произошел из-за устаревших баз данных, которые хакеры взломали до того, как соцсеть закрыла доступ к личным номерам телефонов пользователей.

Специалисты Facebook оперативно удалили данные и начали проверку акканутов. По их словам, не одна из страниц пользователей не была взломана. -0-