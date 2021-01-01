Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личный электронный кабинет (е-кабинет) будет у каждого белоруса. Такая возможность появится с 1 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получить государственные услуги и административные процедуры в электронном виде.

Личный электронный кабинет будет представлять собой веб-интерфейс доступа граждан к ОАИС (общегосударственной автоматизированной информационной системе) и создаваться на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг (ЕПЭУ).

Активироваться е-кабинет будет с момента первичного входа пользователя в него со строгой аутентификацией на ЕПЭУ. Данные, синхронизируемые в режиме реального времени, будут доступны пользователю онлайн.-0-