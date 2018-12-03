life:) отмечает 10-летие запуском сервиса digital-продуктов и дарит абонентам мобильный трафик

life:) отмечает 10-летие: 3 декабря 2008 года компания официально начала работу в Беларуси. В свой день рождения оператор запускает новую услугу
- Мы отмечаем 10-летие работы, запуская продукт, который имеет большой потенциал на рынке Беларуси. Мы собрали все самые популярные digital-услуги и предоставили их в одном пакете. С lifecell MIX клиенты получают безлимит музыки, видео, игр, облачное хранилище, мессенджер, телевидение и другие услуги по цене одной подписки. lifecell MIX - это самый удобный digital-сервис в Беларуси, в котором представлен самый разнообразный контент, - прокомментировал и.о. генерального директора life:) Эрдал Яйла. - Комфортно пользоваться тяжелым контентом абонентам life:) позволяют максимальные скорости передачи данных нашей сети 4G. Мы продолжим расширять сеть четвертого поколения, а также создавать, внедрять и адаптировать digital-решения.
В lifecell MIX собраны подписки на семь наших лучших сервисов:
В lifecell MIX входит безлимитный интернет на все эти услуги, а также 1 ГБ мобильного трафика в день, который можно использовать для всего остального. Подключить lifecell MIX можно на сайте life:), в мобильном приложении Smart life:), через USSD *200# или *1000#. Подробнее о сервисе можно узнать
Кроме новой услуги, в свое 10-летие life:) хочет порадовать всех своих абонентов и бесплатным трафиком. Каждому, кто присоединился к сети в 2008 году, будет начислено 10 ГБ. Всем остальным абонентам - 1 ГБ.
Чтобы получить подарок, нужно отправить цифру 10 в канал life:) в мессенджере BiP. Сделать это можно в течение семи дней - с 3 по 9 декабря. Подарочный трафик будет начислен 10 декабря.
Спасибо, что с нами!
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