life:) запустил мобильное телевидение TV+ с включенным безлимитным трафиком

life:) запустил приложение TV+, где собраны более 80 рейтинговых телеканалов, самые горячие новинки кино и классические фильмы, популярные сериалы. Все это можно смотреть онлайн в самом высоком качестве на любом мобильном устройстве Android. Для этого каждый клиент сервиса получает неограниченный объем трафика.

В TV+ есть все, чтобы каждый мог пользоваться сервисом так, как ему комфортно. С помощью пакетов TV+ можно подключить тематические каналы - детские, музыкальные, спортивные и другие. Подобрать фильм или сериал по вкусу поможет каталог "Фильмотеки" - здесь собраны новинки и классика кино. Каждый день коллекция обновляется и дополняется новыми предложениями. Кроме подписки на постоянной основе, сервис позволяет купить навсегда или взять в аренду только конкретный фильм. Чтобы не пропустить выход резонансной премьеры, можно оставить на нее предзаказ со скидкой. А когда фильм выйдет - посмотреть его одним из первых. Чтобы оценить возможности сервиса, life:) предлагает пользоваться TV+ бесплатно в течение семи дней.

- Мы позаботились о том, чтобы клиентам было комфортно пользоваться сервисом и сделали их выбор простым благодаря дополнительным функциям: умный поиск по актерам и жанру; специальные подборки на основе интересов пользователя; возможность выбрать качество воспроизведения видео или посмотреть фильм на языке оригинала; встроенный рейтинг "КиноПоиска" и IMDB; родительский контроль и другие, - прокомментировала руководитель проекта Карина Белаш. - Новые возможности для использования услуг TV+ открывает также развитие 4G. Скорости этой технологии, доступные нашим абонентам в 180 населенных пунктах Беларуси, позволяют предоставлять клиентам сервисы только самого высокого качества. Пока приложение доступно для Android, в ближайших планах - дополнить его другими версиями.

Как начать смотреть ТВ+

Чтобы начать смотреть TV+, качай официальное приложение в Play Market , вводи свой номер life:) и пароль, выбирай пакет и наслаждайся видео в высоком качестве! Подписаться на любой из интересных вам каналов, выбрать пакет и управлять услугой можно в приложении TV+; на странице сервиса на сайте life:), в мобильном приложении Smart life:) или набрав короткий USSD-запрос *200#. Подробнее о TV+ можно узнать здесь .

Размещение рекламы на БЕЛТА