Логотип Google изменился в честь Дня Независимости Беларуси

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логотип Google 3 июля изменился в честь отмечаемого сегодня Дня Независимости Беларуси, сообщает БЕЛТА.
На стартовой странице поисковой системы появился праздничный дудл с развевающимся белорусским флагом. Если кликнуть на обновленный логотип, Google выдает результаты по запросу "День независимости Беларуси".
Такого рода картинки, анимации и игры на основе логотипа Google появляются на главной странице поиска в честь различных событий, праздников и юбилеев.-0-
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