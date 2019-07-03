Логотип Google изменился в честь Дня Независимости Беларуси

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логотип Google 3 июля изменился в честь отмечаемого сегодня Дня Независимости Беларуси, сообщает БЕЛТА.

На стартовой странице поисковой системы появился праздничный дудл с развевающимся белорусским флагом. Если кликнуть на обновленный логотип, Google выдает результаты по запросу "День независимости Беларуси".

Такого рода картинки, анимации и игры на основе логотипа Google появляются на главной странице поиска в честь различных событий, праздников и юбилеев.-0-