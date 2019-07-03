Логотип Google изменился в честь Дня Независимости Беларуси

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
3 июля 2019, Ср
+14°C
Переменная облачность EUR 2.3117
USD 2.0471
RUB 3.2371
Главное
Фото из архива Беларусь сегодня празднует День Независимости
Общество
Лукашенко: во имя своей независимости мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений
Президент
Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" продолжается в Беларуси
Общество
Меморандум о взаимопонимании подписан ОАО "Белинвестбанк" и инвестиционной группой HATG
Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Масштабную военно-историческую реконструкцию показали на фестивале "Багратион"
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Умер режиссер документального кино Василий Панин
18:59 В мире
Пользователи зафиксировали сбои в работе WhatsApp
18:26 Технологии
Миниатюрную копию Дворца Независимости презентовали в Минске
17:55 Регионы
Путин подписал закон о приостановлении РФ действия ДРСМД
17:40 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Масштабную военно-историческую реконструкцию показали на фестивале "Багратион"
16:47 Регионы
Орда: мы должны помнить каждого, кто боролся за наш мир и свободу
16:40 Общество
Необходимо восстанавливать имена героев-освободителей на мемориалах неизвестным солдатам - Соловей
16:31 Общество
За годы независимости Беларусь укрепила свои позиции самостоятельного государства - ветеран
15:58 Регионы
В Литве из-за засухи объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба
15:47 В мире
Ветеран: День Независимости Беларуси - великий праздник
15:42 Общество
Беларусь улучшила позицию в рейтинге скорости интернета
15:36 Технологии
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
15:22 В мире
Кириченко: за бесценный дар жизни современное поколение должно хранить память о защитниках страны
15:12 Регионы
ФОТОФАКТ: Областная акция "Вальс Победы" прошла в Гродно
15:08 Регионы
Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств
15:03 Экономика
Юные хоккеисты возложили цветы к обелиску на площади Победы в Минске
14:56 Регионы
Семашко вручил верительные грамоты Президенту России
14:54 Политика
РЕПОРТАЖ: Главный праздник страны масштабно отмечают в Могилеве
14:40 Регионы
Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира
14:31 Спорт
Визит Генсека ООН в Беларусь ожидается в сентябре
14:24 Политика
Все новости
Темы
Беларусь помнит Беларусь помнит
День Независимости День Независимости
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Логотип Google изменился в честь Дня Независимости Беларуси

Технологии 03.07.2019 | 10:39
День Независимости Новости темы День Независимости
Другие темы

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логотип Google 3 июля изменился в честь отмечаемого сегодня Дня Независимости Беларуси, сообщает БЕЛТА.

На стартовой странице поисковой системы появился праздничный дудл с развевающимся белорусским флагом. Если кликнуть на обновленный логотип, Google выдает результаты по запросу "День независимости Беларуси".

Такого рода картинки, анимации и игры на основе логотипа Google появляются на главной странице поиска в честь различных событий, праздников и юбилеев.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
интернет, праздник
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3117 BYN 2.31 BYN 2.32 BYN
USD
2.0471 BYN 2.045 BYN 2.051 BYN
RUB
3.2371 BYN 3.22 BYN 3.24 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Об исторической памяти, суверенитете и духовной силе белорусов - выступление Лукашенко ко Дню Независимости
Все видео

Фотоновости

Минчане празднуют День Независимости
Все фото

Инфографика

День Независимости Республики Беларусь День Независимости Республики Беларусь (День Республики) - государственный праздник, установленный 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, по итогам республиканского референдума 1996 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: освобождение Беларуси стало точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной
Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси и белорусского народа
Лукашенко: во имя своей независимости мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений
Политика
Владимир Семашко. Фото посольства Беларуси в России Семашко вручил верительные грамоты Президенту России
Визит Генсека ООН в Беларусь ожидается в сентябре
Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение "хлебного перемирия" - Сайдик
Экономика
Фото из архива В строительство "Великого камня" вложено уже около $500 млн
Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств
Меморандум о взаимопонимании подписан ОАО "Белинвестбанк" и инвестиционной группой HATG
Происшествия
Фото портала "Град" Автобус из Беларуси попал в ДТП под Одессой
Легковушка наехала на маленького ребенка в Пружанском районе
В Брестской области зарегистрирован случай заболевания туляремией
Общество
Фото из архива Беларусь сегодня празднует День Независимости
Орда: мы должны помнить каждого, кто боролся за наш мир и свободу
Необходимо восстанавливать имена героев-освободителей на мемориалах неизвестным солдатам - Соловей
Регионы
РЕПОРТАЖ: Солдатские наборы и ответственное поручение - гомельских ветеранов поздравили с праздником
Миниатюрную копию Дворца Независимости презентовали в Минске
ФОТОРЕПОРТАЖ: Масштабную военно-историческую реконструкцию показали на фестивале "Багратион"
Спорт
Виктория Азаренко. Фото организаторов турнира Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира
Бразильцы победили Аргентину в полуфинале футбольного Кубка Америки
Всемирная летняя Универсиада стартует в Неаполе
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Кульминацией праздника "Александрия собирает друзей" станет национальное шоу
Тема малой родины станет главной на празднике "Купалье" в агрогородке Александрия
В мире
Давид-Мария Сассоли. Фото Reuters Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Умер режиссер документального кино Василий Панин
Путин подписал закон о приостановлении РФ действия ДРСМД
Калейдоскоп
Фото Romain Thiery ФОТОФАКТ: Заброшенные здания в плену у природы
Назван лучший в мире дом
Голову Тутанхамона выставят на аукцион в Лондоне
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Огонь в сердцах, вдохновение на аренах
Сюрприз в ромашках и васильках
Вернуть золотое руно
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия