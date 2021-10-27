Лугина: белорусский легпром прорабатывает внедрение роботизированных технологий

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легпром прорабатывает внедрение роботизированных технологий. Об этом сказала сегодня председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина во время семинара "Цифровизация предприятий легкой промышленности", который прошел на базе ОАО "Камволь", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский легпром не стоит в стороне от роботизации всей промышленности страны. Мы прорабатываем вопросы по технологическим переделам различных подотраслей - швейной, текстильной, трикотажной, кожевенно-обувной, в частности внедрения роботизированных комплексов и участков", - сказала Татьяна Лугина.

На СООО "Белвест" реализуется инновационный проект. "На промышленный лад ставится роботизация контроля качества шкур, их раскрой и укомплектование в практические производственные единицы. Конечно, это только часть технологического процесса по изготовлению обуви, но она позволяет за счет роботов исключить влияние человека и 24/7 по заданной программе производить эти технологические процессы. В итоге продукция будет иметь более низкую себестоимость. Но это только малая часть того, что хотелось бы роботизировать в легкой промышленности", - рассказала она.

Председатель концерна отметила, что пристальное внимание необходимо уделять роботизации складского, логистического хозяйств. "Складские хозяйства занимают у нас достаточно большие площади. Такие хозяйства есть не только на территории предприятий, но и на оптовых логистических складах в областных городах. Мы должны туда идти и наводить учет в хранении, учет автоматизированной продукции", - констатировала Татьяна Лугина.

Что касается текстильной отрасли, то руководитель "Беллегпрома" подчеркнула: "Мы понимаем, что пряльщицу, оператора технологического ткацкого текстильного оборудования будет все сложнее привлекать и закреплять на производственных участках. В некоторых странах применяют сегрегированные комплексы по производству пряжи. Они могут закупаться и частично внедряться на производственных площадях наших предприятий. В дальнейшем мы будем разрабатывать что-то свое, белорусское".

Татьяна Лугина обратила внимание, что процессы внедрения роботизации не быстрые. "Чтобы какую-то роботизированную линейку внедрить, могут уйти годы. Мы понимаем, что за роботизацией будущее, поэтому вкладываемся в эту сферу, подбираем компании, готовые с нами сотрудничать", - подытожила она.-0-