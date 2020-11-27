Магистрантка БГУ разработала технологию производства удобрений из отходов пивоварения

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магистрант химического факультета БГУ Юлия Чилик разработала технологию производства удобрений на основе отходов пивоварения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Исследователь предлагает отработанные пивные дрожжи разрушать ферментами. Такой подход имеет экологическую и сельскохозяйственную ценность. Чаще всего пивные отходы сливают в очистные сооружения, что приводит к брожению, гниению и снижению качества питьевой воды. Альтернативный путь утилизации - использование этих отходов в качестве удобрений. Новая технология позволяет извлечь из пивных дрожжей полезные для увеличения урожая и устойчивости растений к внешним факторам вещества. Инновационный подход не имеет аналогов по составу используемых ферментов", - рассказали в пресс-службе.

Разработка экономически выгодна. Она позволит снизить затраты на утилизацию отходов и получение коммерческого продукта сельскохозяйственного назначения. Предложенный способ экологически безопасен и может использоваться при выращивании экологически чистых продуктов.

В настоящий момент разработка в стадии апробации. Проект Юлии Чилик уже завоевал признание и стал победителем конкурса "Экоидеи - в жизнь", который состоялся на Международном студенческом экологическом конгрессе.-0-