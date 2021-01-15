Марсоход NASA будет записывать звуки Красной планеты

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марсоход Mars 2020 Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) приземлится 18 февраля 2021 года на Красную планету для поисков признаков древней микробной жизни и записи звуков, сообщает Scitech daily.

Mars Perseverance будет собирать не только потрясающие изображения и образцы горных пород, но и фиксировать звуки с Марса.

На нем есть пара микрофонов, которые смогут записывать звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.

То, как многие вещи звучат на Земле, на Красной планете будет немного отличаться. Это потому, что марсианская атмосфера всего на 1% плотнее, чем атмосфера Земли на поверхности, и имеет другой состав, что влияет на излучение и распространение звука.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, которая включает поиск признаков древней микробной жизни. Это будет первая попытка по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Задачи Mars 2020 являются частью более крупной программы, которая включает миссию полета на Луну, как способ подготовки к исследованию Красной планеты человеком. В задачу NASA входит возвращение астронавтов на Луну к 2024 году, а к 2028 году NASA планирует постоянное присутствие на ней для исследования планеты.-0-