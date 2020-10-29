Марсоход Perseverance преодолел половину пути до Марса

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители американского космического агентства NASA заявили, что аппарат Perseverance ("Настойчивость") преодолел ровно половину расстояния между Землей и Марсом. Об этом сообщает телеканал МИР24.

С момента старта, состоявшегося 30 июля, он пролетел более 235 млн км. До Красной планеты осталось еще ровно столько же. Предполагается, что аппарат достигнет Красной планеты 18 февраля 2021 года, двигаясь со скоростью более 19 тыс. км/ч.

После посадки марсоход направится к кратеру Jezero ("Озеро") глубиной 250 м. Ученые полагают, что 3 млрд лет назад там находилось озеро.

Ровер пробурит пыльную поверхность, соберет геологические образцы и поместит их на хранение в заранее определенные места. Предполагается, что в ходе следующих миссий, которые состоятся в начале 2030-х годов, корабли соберут их и доставят на Землю для изучения.

Известно, что шестиколесный ровер, по размеру и весу сравнимый с крупным автомобилем (1025 кг), был построен по чертежам марсохода Curiosity ("Любопытство"), но усовершенствован для сбора геологических образцов. Его сопровождает автономный вертолет, который будет изучать атмосферу Марса. По расчетам создателей, топлива марсоходу должно хватить примерно на 14 лет.

Главная цель космических миссий - поиск следов жизни на Марсе. Пока никаких следов не обнаружено, однако ученые не теряют оптимизма.-0-